Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге подтвердило смерть азербайджанки в результате взрыва в метро

2017-04-04 10:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге подтвердило смерть азербайджанки Дильбары Алиевой в результате взрыва в петербургском метро.

«Сообщение о смерти Алиевой мы получили ранним утром, в настоящее время едем в больницу», - сказал Trend во вторник генеральный консул страны в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По словам генконсула, состояние другого азербайджанца, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он все еще в больнице.

При взрывах в петербургском метрополитене пострадали около 45 человек, 11 погибли, передает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

(Автор: Себа Агаева)