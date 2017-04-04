На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-04-04 10:14 | www.apa.az | 2

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 апреля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении села Гараханбейли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Питер Сведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.



Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.