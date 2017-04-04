Мамедъяров об отношениях между Азербайджаном и Россией

2017-04-04 10:11 | www.oxu.az | 3

Современные отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, где позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова «Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие испытание временем», посвященной 25-летию установления дипотношений между странами.

«Наши связи опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня, когда многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, связи между нашими странами интенсивно развиваются, охватывая все сферы», - отметил Э. Мамедъяров.

Он отметил, что договорно-правовая база отношений наших стран насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений.

«Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном включены предприятия, компании и фирмы 70 российских регионов, экспортирующих свыше 1 тыс. наименований товарной номенклатуры. С около 40 субъектами РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение азербайджано-российского регионального форума с участием политических и деловых кругов, глав регионов.

Наши связи еще более обогащаются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи на уровне президентов и министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана. Сотрудничество в данном формате имеет стратегическое значение для развития трансрегионального взаимодействия, в том числе реализации международного транспортного коридора «Север–Юг», - говорится в статье.

Н.О.