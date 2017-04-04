Азербайджан входит в топ-5 стран, выбравших для отдыха Mandarin Oriental Bodrum

2017-04-04 10:25 | www.oxu.az | 3

В Баку состоялась презентация курорта всемирно известного бренда Mandarin Oriental в Бодруме.

Главный менеджер Mandarin Oriental Bodrum Гюнтер Гебхард поделился в интервью с Oxu.Az нововведениями, которые готовит руководство в этом сезоне.

- Господин Гебхард, Mandarin Oriental Bodrum начал свою деятельность сравнительно недавно - всего три года назад. Расскажите немного о нем.

- Mandarin Oriental Bodrum расположен на северном побережье полуострова Бодрум в бухте Дженнет Кою (Райская бухта). Комплекс, расположенный на площади в 60 гектаров, со стороны выглядит как многоярусная природная конструкция. Создатели проекта очень внимательно отнеслись к работе над ландшафтным дизайном курорта: виллы разместились среди древних оливковых рощ и сосновых деревьев, обеспечивая гостям полное уединение.

Наш владелец просто «помешан» на ландшафтной архитектуре. Для него очень важен растительный мир. Когда строился курорт, миллион (без преувеличения – один миллион!) деревьев и различных растений были пересажены на другое место. А когда строительство закончилось, их вернули на свои места. И там теперь царит приятная природная атмосфера.

В том месте, где находится непосредственно наш курорт, такое ощущение, что ты жил там всю жизнь, что это давно знакомая тебе территория. А самое важное, человек сам может выбрать, где ему оставаться на этой территории – в отеле или на вилле/резиденции, которую можно приобрести. Дело в том, что курорт состоит из двух частей: отеля и резиденции, которые управляются нашим брендом. Владельцы и постояльцы резиденций могут пользоваться всеми услугами отеля: ресторанами, фитнес-центром, спа.

Номерной фонд отеля насчитывает 129 номеров, люксов, апартаментов и вилл, обустроенных террасами с просторными балконами, откуда открывается вид на лазурные воды Эгейского моря.

Номера категории Sea View Room и люксы Mediterranean Suite являются самыми большими на полуострове Бодрум. Вилла Presidential Villa идеально подойдет для тех, кто в путешествии особенно высоко ценит комфорт.

Отель предлагает множество возможностей - как для любителей размеренного пляжного отдыха, так и для тех, кто не может представить свой отдых без спорта. Гости курорта могут попробовать свои силы в сноркелинге (ныряние с трубкой) и дайвинге. Все погружения проходят в сопровождении опытного местного инструктора.

На курорте работают восемь баров и ресторанов с широким выбором блюд, который впечатлит даже самого искушенного гурмана.

Особого внимания заслуживает спа-центр отеля, удостоенный награды в категории «Лучший спа» премии World Luxury Spa & Restaurant Awards 2016. Меню спа включает множество различных оздоровительных, восстанавливающих и омолаживающих процедур с применением не только средств ведущих косметических и спа-брендов, но и местных природных ингредиентов, таких как оливковое масло и лаванда. На территории центра находятся общий зал, спа-люксы для индивидуальных процедур и собственная турецкая баня - хамам.

- В чем заключается успех Mandarin Oriental Bodrum?

- Нельзя наверно говорить об успехе Mandarin Oriental в Бодруме, не объяснив изначально концепцию бренда. Mandarin Oriental начал свою деятельность в 1963 году. Группа изначально начинала свою деятельность как владелец отеля, а не просто как управляющая компания. И это важно, так как это два разных подхода к отельному бизнесу. Модель «владельца» мы перенесли и на те отели, которые позже вошли в группу именно с контрактом на управление. Именно такой подход мы применяем и в Бодруме. Да, мы не являемся собственниками это курорта, но при управлении им мы действуем с точки зрения «владельца», а это всегда гарантия более личного подхода, вовлеченности.

Для группы Mandarin Oriental больше значение имеет расположение отеля - случайных мест не бывает. В любом городе у нас серьёзный подход к выбору места, потому что это должно быть такое место, где бурлит жизнь, чтобы это место было бы частью города. А в барах и ресторанах наших отелей всегда кипит жизнь – это важно. Эту концепцию мы использовали и в Бодруме.

В отличие от других курортов Турции, мы не работаем по системе «Все включено», ведь у нас не массовый продукт. Зато у нас все удовольствия и отличный сервис, которым так славится вся группа Mandarin Oriental. Вот это все - основной рецепт успеха.

- Сколько туристов приблизительно посетили Mandarin Oriental Bodrum в прошлом году?

- В самый пик – июль-август заполняемость составила 65%. Из них 30% - местные туристы из Турции, а 70% - из других стран. В топ-5 стран, которые выбирали для отдыха наш курорт, входит и Азербайджан.







- Почему Mandarin Oriental решил выйти на азербайджанский рынок?

- Во-первых, летом AZAL осуществляет прямой рейс из Баку в Бодрум. Во-вторых, между двумя странами существуют очень хорошие отношения. И это, естественно, закладывает хороший фундамент для сотрудничества.

- Планирует ли группа в будущем открыть в Азербайджане отель?

- Группа Mandarin Oriental всегда готова рассматривать возможности для открытия своих отелей в различных точках мира. Но для группы важно, чтобы с партнером, с которым мы будем сотрудничать, совпадало общее видение, ценности, имелась возможность сохранения «ДНК бренда».

Пока нет никаких подтверждённых контрактов. Группе поступают предложения, но мы продолжаем рассматривать эти возможности.

- Какие нововведения готовит руководство в новом сезоне?

- С точки зрения дизайна, понятно, что первые 3-4 года нет смысла этого делать. Отель недавно открылся. Интерьером отеля занимался известный на весь мир дизайнер Антонио Читтерио. Он создал неповторимый продукт. Когда смотришь на его работы, первые ощущения - это гармония. И это чувство гармонии прослеживается во всех номерах. Поэтому нет смысла ничего обновлять. А нововведения в основном относятся к услугам. У нас появились дополнительные услуги.

Две интересные опции появились в нашем спа: Первое, это появление всемирно известного эксперта в области маникюра и педикюра Бастьена Гонсалеса, разработавшего уникальную методику, которая включает подиатрию (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени- ред.), педикюр, маникюр и массаж. Сам он испанец. Работает в нескольких наших отелях. У него есть свои студии по всему миру. Говоря о педикюре, мы говорим не только о том, чтобы обработать ногти и накрасить каким-то красивым цветом, его уникальный комплекс услуг по уходу за руками, ногами и ногтями объединяет в себе косметические и оздоровительные процедуры.

Он также тренирует своих специалистов. Когда его специалисты делают процедуры, они непременно объясняют, например, почему ноги сухие, дают полезные советы, и это очень хорошо работает. Вот такой же его кабинет-салон откроется в Mandarin Oriental Bodrum.

И второе, это Рубен Табарес. Прославленный тренер Рубен Табарес и его команда помогут гостям курорта улучшить форму за время летнего отдыха с помощью индивидуально подобранных программ питания и тренировок. Программы Рубена уже были опробованы в лондонском Mandarin Oriental, где утро большинства гостей теперь начинается с полезного завтрака от Рубена, и тут строгий фуд-контроль: сладким булочкам и тостам вход воспрещен. После - 60-минутная тренировка по особой комплексной программе и личная консультация у Рубена по здоровому питанию.

С 1 апреля для бронирования стало доступно новое предложение Stay and Dine, включающее проживание в номере или люксе отеля, завтраки и обеды в ресторанах курорта. В предложении предусмотрены специальные условия для проживания с детьми, благодаря чему Stay and Dine идеально подойдет для семейного отдыха. В апреле на курорте в сотрудничестве с компанией «Worldwide Kids» начинает работу новый детский клуб, в фитнес-центре будут представлены новые оздоровительные программы. Еще одно приятное и важное нововведение – услуги дворецкого теперь доступны для постояльцев номеров всех категорий.

В этом году при поддержке компании «Worldwide Kids» на курорте начинает работу детский клуб «Kids Club», в котором предусмотрена программа развлечений для детей разных возрастов. Родители самых маленьких гостей в возрасте от четырех месяцев до трех лет могут оставить своих чад опытным преподавателям и няням секции детского клуба «The Crèche Club». Дети постарше в возрасте от четырех до 11 лет могут приятно провести время на занятиях по рисованию, поиграть или позаниматься спортом. Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет работает в рамках клуба секция «Teens Club», где под руководством профессиональных наставников они могут попробовать себя в качестве актера или художника.

Нигяр Оруджева