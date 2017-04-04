St. Petersburg metro bombacısı : Kırgızistan doğumlu Ekbercan Celilov

2017-04-04 10:28 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 11 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrası, Rus güvenlik güçleri saldırının kaynağını belirleyebilmek için alarma geçerken, Interfax haber ajansı, Kırgız güvenlik birimlerine dayandırarak, saldırganın Kırgızistan doğumlu olduğunu bildirdi. Kırgızistan güvenlik birimleri şüphelinin 1995 doğumlu Ekbercan Celilov olduğunu duyurdu.

St. Petersburg kentinde dün iki metro durağı arasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Rusya'nın Interfax haber ajansı ismini vermediği bir emniyet kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırının radikal İslamcı örgütlerle bağı olan bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini yazdı. Saldırının "terör saldırısı" olduğu doğrulandı, ancak kaynağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.



SALDIRGANLAR ORTA ASYALI



TASS haber ajansına göre resmi soruşturma biri kadın biri erkek olmak üzere iki Orta Asyalının saldırıda rol oynadığını doğruluyor.



SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI



Saldırıyı şimdiye kadar hiçbir örgüt üstlenmedi, ancak saldırı DAEŞ'in, Suriye savaşında cihatçılara yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'da saldırılar düzenlenmesi çağrısının ardından geldi.

MOSKOVA’YA GÖZDAĞI MI?



Putin, saldırılar sırasında Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile görüşme halindeydi. Bu, eylemin Putin’e gözdağı verme amacı taşıdığı yönünde yorumlara neden oldu. Medyada, “Bu eylemi kim yaptıysa Rusya yönetimine gözdağı vermek istediği ortada. Bombalar patladığı sırada Putin, Strelna Sarayı’nda komşu ülke Belarus lideri Lukaşenko ile görüşmeler yapıyordu. Şüphesiz zamanlama çok enteresan” yorumları yapıldı.

Trump, Putin'e başsağlığı diledi



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olay yerine çiçek bırakırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği öğrenildi.

Rus Terörle Mücadele Komitesi, patlamanın Sennaya Ploshchad ve Tekhnologichesky Institut metro durakları arasında gerçekleştiğini duyurmuştu.

Komite, St. Petersburg metrosunda bulunan bir bombanın da etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.