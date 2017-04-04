Генконсул: «Среди погибших в результате взрыва в петербургском метро была азербайджанка» - ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 10:38 | www.apa.az | 3

«Уточнена информация о гибели азербайджанки в результате взрыва в петербургском метро. Расследуется, была ли погибшая гражданкой Азербайджана».

Об этом российскому бюро АПА заявил генконсул Азербайджана в Петербурге Солтан Гасымов. По его словам, наша соотечественница Дильбар Алиева вчера была доставлена в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе: «Сейчас сотрудники нашего консульства находятся там».

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10:02

Согласно информации, в результате учиненного в метро в Санкт-Петербурге взрыва погибла молодая азербайджанка.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство «Life.ru» со ссылкой на пользователей соцсетей.

Агентство также распространило фото нашей соотечественницы.

Погибшей является 21-летняя Дильбара Алиева. Пользователи соцсетей пишут, что она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.