Генконсул: «Среди погибших в результате взрыва в петербургском метро была азербайджанка» - ОБНОВЛЕНО
2017-04-04 10:38 | www.apa.az | 3
«Уточнена информация о гибели азербайджанки в результате взрыва в петербургском метро. Расследуется, была ли погибшая гражданкой Азербайджана».
Об этом российскому бюро АПА заявил генконсул Азербайджана в Петербурге Солтан Гасымов. По его словам, наша соотечественница Дильбар Алиева вчера была доставлена в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе: «Сейчас сотрудники нашего консульства находятся там».
***
10:02
Согласно информации, в результате учиненного в метро в Санкт-Петербурге взрыва погибла молодая азербайджанка.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространило агентство «Life.ru» со ссылкой на пользователей соцсетей.
Агентство также распространило фото нашей соотечественницы.
Погибшей является 21-летняя Дильбара Алиева. Пользователи соцсетей пишут, что она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.