Высокопоставленные офицеры ОБСЕ посетят линию фронта

2017-04-04 10:31 | www.oxu.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 5 апреля 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Гараханбейли Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Питер Сведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.

A.M.

