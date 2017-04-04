Официальный Иран заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Ирака

2017-04-04 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный Иран заявил о полной поддержке территориальной целостности и национального суверенитета Ирака.

«Принципиальная позиция Исламской Республики Иран заключается в поддержке территориальной целостности и национального суверенитета Ирака», - заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми после недавнего предложения провинциального совета иракской провинции Киркук, поднять флаг полуавтономного региона Курдистан перед некоторыми государственными зданиями.

«Мы считаем, что любой флаг, кроме иракского флага в Киркуке, который регулируется федеральным правительством, основанным на конституции страны, мы рассматриваем как потенциальный источник дестабилизации», - сказал иранский представитель, сообщает сайт МИД Ирана.

Он добавил, что борьба с террористами является самой важной проблемой иракского правительства и страны, подчеркивая, что до сих пор Иран поддерживал и будет продолжать поддерживать эту кампанию.

Гассеми также выразил обеспокоенность в связи с тем, что недавние события в Киркуке отвлекут внимание и ресурсы иракского правительства и нации от борьбы с терроризмом.

Парламент Ирака проголосовал 1 апреля за запрет на подъем флагов полуавтономного региона Курдистан над правительственными зданиями в Киркуке.

(Автор: Эльмира Таривердиева)