Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права»

2017-04-04 10:48 | www.apa.az | 3

«Азербайджан является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права».

Как сообщает АПА, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил газете «Новое Время» в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

По словам министра, совместное сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с терроризмом и организованной преступностью является важным вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в регионе: «Азербайджан прилагает немалые усилия к снижению напряженности и созданию добрососедского климата в регионе. Оккупация территорий нашей страны Арменией, невыполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из захваченных ими районов Азербайджана являются основным фактором, подрывающим стабильность и создающим угрозу мира в регионе и на пространстве ОБСЕ в целом. Наша страна является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана».

Э.Мамедъяров подчеркнул, что особая роль в этом, безусловно, принадлежит Российской Федерации как постоянному члену Совета Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и стране, географически и исторически тесно связанной с Южным Кавказом: «Последние переговоры, которые прошли в Санкт-Петербурге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саркисяном по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, вселили определенные надежды, что затянувшийся вопрос по выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана найдет свое положительное решение. Однако, к сожалению, после этой встречи Армения всячески под различными предлогами старается избежать продолжения переговоров».