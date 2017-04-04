Эльмар Мамедъяров: Армения старается избежать продолжения переговоров

2017-04-04 10:44 | www.oxu.az | 3

Последние переговоры в Санкт-Петербурге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном, прошедшие по инициативе президента России Владимира Путина вселили определенные надежды, что затянувшийся вопрос по выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана найдет свое положительное решение. Однако, к сожалению, после этой встречи Армения всячески под различными предлогами старается избежать продолжения переговоров.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова под названием «Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие испытание временем», посвященной 25-летию установления дипотношений между странами.

«Наша страна является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана», - говорится в статье.

При этом глава МИД Азербайджана отметил «особую роль России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и стране, географически и исторически тесно связанной с Южным Кавказом».

Э. Мамедъяров подчеркнул, что продолжающаяся оккупация территорий Азербайджана Арменией и невыполнение резолюций Совбеза ООН «является основным фактором, подрывающим стабильность и создающим угрозу мира в регионе и на пространстве ОБСЕ в целом».

Он добавил, что совместное сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с терроризмом и организованной преступностью является важным вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

«Азербайджан прилагает немалые усилия к снижению напряженности и созданию добрососедского климата в регионе», - говорится в статье.

Н.О.