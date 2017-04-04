Узбекистан и Россия подписали соглашения на $3,5 млрд – МИД

2017-04-04 10:47 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Полномочные представители Узбекистана и России подписали в понедельник 16 двусторонних соглашений, контрактов и других документов в торгово-экономической и инвестиционной сферах на общую сумму более 3,5 миллиарда долларов, сообщила во вторник пресс-служба МИД Узбекистана.

«Третьего апреля в рамках подготовки к государственному визиту президента Шавката Мирзияева в Россию (четвертого-пятого апреля) в посольстве Узбекистана в Москве состоялась церемония подписания узбекско-российских документов», - говорится в сообщении.

В церемонии участвовала делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Российскую сторону представляла делегация во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Среди подписанных документов — меморандум о реализации проекта по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией сталелитейного производства, рамочное соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, «Газпромбанком» и Экспортно-кредитным агентством России по софинансированию инвестиционных проектов, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях «под ключ», рамочное соглашение о сотрудничестве между банком «Асака» и «Газпромбанком» по финансированию проекта строительства металлургического завода в Ташкенте, соглашение по организации совместного производства сельскохозяйственной техники на производственных площадях Чирчикского завода сельскохозяйственной техники и ряд других.

Также подписаны контракты на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на 612 миллионов долларов, меморандум по поставке в Узбекистан российской нефти и соглашение о сотрудничестве по поставкам экскаваторной техники.

Ожидается, что дополнительный солидный пакет документов будет подписан в Кремле по итогам узбекско-российских переговоров на высшем уровне.

(Автор: Демир Азизов)