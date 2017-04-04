Глава МИД: «Азербайджан стал экономическим лидером региона и важным игроком на глобальной карте мира»

2017-04-04 10:55 | www.apa.az | 3

«Азербайджанская Республика за 25-летний период после восстановления независимости добилась внушительного прогресса в укреплении своей государственности. Современный Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс, заложенный Гейдаром Алиевым, превращается во все более значимый фактор мировой и региональной политики. Это обусловлено прежде всего внутриполитической стабильностью, устойчивой экономикой, правильно сориентированной и умело проводимой внешней политикой. В результате реализации транснациональных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов Азербайджан стал экономическим лидером региона и важным игроком на глобальной карте мира.

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, напечатонной в «Независимой газете» в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

По словам министра, многовекторность и сбалансированность нашей внешней политики позволили установить равноправные, основанные на взаимном уважении интересов, отношения со всеми государствами и международными структурами: «Как результат – Азербайджану удалось значительно расширить географию внешних связей, добиться твердых позиций и авторитета на международной арене, завоевать репутацию самодостаточного и предсказуемого партнера».

Э.Мамедъяров подчеркнул, что 25-летний юбилей установления дипломатических связей России и Азербайджана является неким итогом исторического пути двух независимых государств: «Современные отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, где позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов. Наши связи опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня, когда многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, связи между нашими странами интенсивно развиваются, охватывая все сферы. Договорно-правовая база отношений наших стран насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений. Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном включены предприятия, компании и фирмы 70 российских регионов, экспортирующих свыше 1 тыс. наименований товарной номенклатуры. С около 40 субъектами РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение азербайджано-российского регионального форума с участием политических и деловых кругов, глав регионов.

Наши связи еще более обогащаются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи на уровне президентов и министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана. Сотрудничество в данном формате имеет стратегическое значение для развития трансрегионального взаимодействия, в том числе реализации международного транспортного коридора «Север–Юг».

Активно реализуются гуманитарные связи. Важное место в этом контексте занимает русский язык, к сохранению и развитию которого в Азербайджане относятся самым внимательным образом: существует свыше 335 средних школ и 27 университетов с образованием на русском языке. В Баку функционируют филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова».

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что особая роль в развитии межкультурного сотрудничества принадлежит Фонду Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой: «Благодаря деятельности фонда азербайджанская культура широко представлена в России в своих лучших образцах, на различных площадках и в различных форматах: конкурсах, фестивалях, выставках, концертных и театральных турах. При содействии фонда на территории России были реконструированы школы, открыт детский развлекательный городок, был сооружен мост дружбы России и Азербайджана, проводятся многочисленные благотворительные акции.

Стержнем гуманитарных связей являются азербайджанская диаспора в России и русская община в Азербайджане. Отмечу, что 120-тысячная русская община в Азербайджане – самая большая на Южном Кавказе. Это достойные граждане Азербайджана, которые вносят большой вклад в развитие нашей страны.

В сфере туризма существуют хорошие перспективы развития. Ежегодно увеличивается количество туристов из России в Азербайджан, что обусловлено прежде всего хорошими условиями для отдыха россиян – благоприятное географическое положение и отсутствие языкового барьера».