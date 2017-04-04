Сегодня в Баку закроют еще несколько дорог – ФОТО

2017-04-04 10:52 | www.oxu.az | 3

Сегодня в столице с 11:00 до вечера движение транспортных средств на дорогах Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога в Сабаильском районе, на улице Ибрагимпаша Дадашова в Бинагадинском районе, а также на дорожных узлах Беюк Шор и Сабунчинской дороге движение транспортных средств будет частично или полностью ограничено в связи с нанесением дорожной разметки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в ОАО «Азеравтойол».

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.

A.M.

