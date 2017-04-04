Глава Удмуртии задержан – ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 10:54 | www.oxu.az | 3

Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Петренко уточнила, что главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

09:12

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил источник в правоохранительных структурах.

«Утром его отправили в Москву», - добавил собеседник.

Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.

Других подробностей не приводится.

20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.

Н.О.