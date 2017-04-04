Глава Удмуртии задержан – ОБНОВЛЕНО
2017-04-04 10:54 | www.oxu.az | 3
Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Петренко уточнила, что главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
Следователи считают, что за это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.
09:12
Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил источник в правоохранительных структурах.
«Утром его отправили в Москву», - добавил собеседник.
Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.
Других подробностей не приводится.
20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.
Н.О.