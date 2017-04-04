Динамика развития двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном в период независимости

2017-04-04 10:51 | www.trend.az | 2

После окончания "холодной войны" и распада СССР геополитический статус Кавказско-Каспийского региона радикально изменился. Здесь завязалась борьба интересов мировых и региональных держав, которая вызывает ассоциации с известной "большой игрой" XIX – начала XX вв. между Британской, Российской и Османской империями. Как утверждает видный американский политик Г. Киссинджер, "рушащиеся империи создают два типа напряжённости – один вызывает попытки соседей воспользоваться слабостью имперского центра, другой – усилия приходящей в упадок империи восстановить свою власть на периферии. Оба процесса протекают одновременно в государствах – преемниках бывшего Советского Союза"

В настоящее время благодаря взаимопонимания между Президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным между нашими странами реально установилось уважительное партнёрство. У нас нет взаимных долгов, нет выходящих за рамки торговоэкономических рыночных отношений взаимных обязательств. Оба государства равным образом заинтересованы в реализации совместных проектов – и действующих, и запланированных, и тех, которые ещё разрабатываются как в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Примечательно, что речь идёт не только о бизнес-проектах или инвестициях в ту или иную сферу экономики, но, что особо важно, и о совместных разработках новых технологий, включая такие наукоёмкие, как космические. Ещё в ноябре 2003 г. Россия и Азербайджан подписали "Меморандум о сотрудничестве в космической области", который предусматривает использование научного потенциала Азербайджана в совместных космических исследованиях, подключение к ним специализированных предприятий и институтов Национальной академии наук, а также по проблемам азербайджанских искусственных спутников в околоземное пространство для решения научных и прикладных задач. Отрадным в двусторонних экономических отношениях России и Азербайджана является тот факт, что эти отношения развиваются не только между странами в целом, но и с отдельными российскими регионами. К настоящему времени Азербайджан подписал более 30 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотруд- ничестве с регионами Российской Федерации.

Не подлежит сомнению, что дальнейшее развитие и укрепление азербайджано-российских отношений будет служить делу сохранения мира и стабильности в регионе. Этому в первую очередь будет способствовать урегулирование, главной проблемы Азербайджана, карабахского конфликта, который является основным препятствием для широкомасштабного экономического и иного взаимодействия с Россией. Проблема оккупированных территорий Азербайджана, неисполнение Арменией известных 4-х резолюций ООН и покровительство и поощрение со стороны определенных сил правящему в Ереване «нагорно-карабахскому клану», по нашему мнению, являлись и ныне являются главными препятствиями на пути развития азербайджано-российских отношений. В условиях, когда два состоявшихся государства, имеющие собственные национальные интересы, выстраивают отношения, обеим сторонам очень важно учитывать эти интересы и понимать позиции друг друга. Необходимость развивать всесторонние отношения между Азербайджаном и Россией базируется на вековых исторических связях и мощном экономическом взаимодействии.

Думается, что из всех независимых государств Кавказского региона Азербайджан является самым важным для России стратегическим партнёром. Это партнёрство необходимо и выгодно обеим странам по многим причинам. Остановимся на важнейших из них. Первое. Нельзя забывать, что наши страны являются соседями и граничат друг с другом, а потому заинтересованы в сохранении стабильности. Так, например, Азербайджан, больше всех, за исключением России заинтересован в сохранении стабильности на Северном Кавказе, хотя бы в силу мусульманского фактора. Сегодня Россия, так же как и ряд других государств, стремится общими усилиями превратить Кавказский регион в зону всеобъемлющего и прочного мира. Азербайджан может играть для России роль гаранта стабильности на Южном Кавказе. С другой стороны, заинтересованность в разрешении застарелых конфликтов, коим является Нагорно-карабахских конфликт. Его разрешение будет способствововать к еще большему укреплению политических, экономических и гуманитарных связей, а также повысит чувство ответственности за судьбы региона.

Второе. Международный терроризм сегодня представлен мощными структурами, располагающими современными средствами и технологиями. Этим обусловлен широкий спектр форм его проявления: от отдельных акций до ведения диверсионно-террористических войн. Международный терроризм сегодня становится геополитическим вызовом всему мировому сообществу. Мы осознаем, что Азербайджан является тылом трех стран, которые участвуют в антитеррористической войне в Сирии и Ираке. Последние годы особое значение приобретает выявление очагов терроризма в дальнем и ближнем зарубежье, угрожающих интересам России и ее национальной безопасности. Особую угрозу представляют экстремистские и террористические организации, прикрывающиеся исламскими лозунгами, добивающиеся своих целей путем развертывания подрывной работы, в том числе вооруженной борьбы на территории России и Азербайджана. Нас радует, что линии силовых структур Азербайджана и России имеется высокая степень сотрудничества, а спецслужбы координируется свою деятельность.

Третье Азербайджан, как и Россия государства, которые обладают собственными энергетическими ресурсами и в этом смысле не нуждается в экономической поддержке извне. С другой стороны, как крупные экспортёры энергоресурсов Азербайджан и Россия заинтересованы в совместных транснациональных проектах по их переработке и транспортировке. Факты таковы, что сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя электроэнергией, нефтью и газом. Именно через этот реальный сектор экономики страна может оказывать стабилизирующее влияние не только в своём регионе, но и для соседей. В целом вопрос энергетической безопасности – один из главных в мировой повестке дня. В предстоящие годы потребность в энергоресурсах, несомненно, будет расти. Новые их источники в мире не выявляются, а разрабатываемые месторождения и транспортные системы сегодня уже не могут функционировать в полной мере. Это значит, что такие государства, как Россия и Азербайджан, предлагающие альтернативные рынки поставок, показав себя надёжными партнёрами, получат определённый кредит доверия и могут рассчитывать на достойное участие в посткризисной стратегической политике. Четвертое Большой интерес вызывают перспективные международные инфраструктурные проекты, в частности строительство железной дороги и автомобильных трасс, связывающих государства Запада и Востока, А также Севера и Юга. И реализовывать такие проекты лучше совместными усилиями Азербайджана и России, что позволит обеим странам укрепить свои геоэкономические позиции на пространстве всего региона. Север-Юг. Прогнозы показывают, что в случае функционирования в полную силу, международный транспортный коридор "Север-Юг" позволит выходу Европейских стран, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в Персидский залив и Индию, приведет к интенсификации торговых отношений прикаспийских государств с портами Черного моря. Этот коридор позволит увеличить железнодорожные перевозки между Европой - Южной Азией - Ближним Востоком, соответственно, и доходы железнодорожного транспорта, как от местных, так и транзитных перевозок. Азербайджан в рамках этого коридора сотрудничает с Россией и Ираном. С целью развития коридора Азербайджан и Иран работают по проекту соединения своих железнодорожных систем. Активность российской стороны в этом вопросе связана с тем, что значительная часть коридора "Север-Юг" проходит именно через ее территорию. С этой точки зрения, строительство железнодорожного участка между Азербайджаном и Ираном имеет большое значение для развития этого коридора, товарный рынок которого оценивается в более чем 20 миллионов тонн в год.

Пятое. Немаловажное значение в контексте наших двусторонних отношений приобретает миграционная политика. Известно, что граждане постсоветских государств Кавказского региона заинтересованы в расширении и углублении связей. Ведь в сложный период становления государственности кавказских республик большинство эмигрантов из этих стран уехали не в США или в Европу, а именно в Россию. Поэтому необходимо приложить совместные усилия для более активного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере миграционной политики. Оно должно носить цивилизованный характер.предстоит проделать большую работу, чтобы разрешить эту проблему. Шестое. Для Азербайджана Россия является важнейшим рын- ком сбыта не только сельскохозяйственной продукции, но и продукции машиностроения, лёгкой промышленности. Россия также заинтересована в азербайджанском рынке – рынке развивающегося государства с высокими темпами экономического роста. Несмотря на небольшое снижение товарооборота, вызванное мировым финансовым кризисом, его динамизм и структура позволяют говорить о том, что это явление врéменное Седьмое. Азербайджан имеет тесные связи с государствами, в развитии отношений с которыми заинтересована и Россия. Это прежде всего Турция и Иран, государства Центральной Азии. Азербайджан уже использует своё партнёрство для выстраивания отношений в тройных форматах Азербайджан-Россия-Иран, а также Азербайджан-Россия-Турция. Восьмое. Необходимость развития и укрепления стратегического парт- нёрства между Азербайджаном и Россией заключается и в тех перспективах, которые могут открыться перед нами. Наши государства, играющие ключевую роль в региональных процессах, могут инициировать новых энергетических форматов, куда могли бы войти Иран, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие страны региона, то этот крупномасштабный геоэкономический проект принёс бы народам этих государств большие дивиденды, послужил основой для долгосрочной политической стабильности и экономического процветания. А огромные природные и людские ресурсы названных стран дадут им возможность выйти на качественно новый уровень развития.

Например, Россия как крупнейший игрок на мировой арене могла бы поддержать Азербайджан на политическом уровне в решении нагорно-карабахской проблемы. Мы не сомневаемся в доброй воле России и ожидаем в максимальной степени способствовать урегулированию этого конфликта. Иметь союзников и партнёров в большом мире на витке очередного обострения международной ситуации – это не роскошь, а необходимость. Это условие и результат сильной политики двух стран, и здесь важно использовать все возможности для наращивания взаимовыгодного сотрудничества. При этом, стараясь не втягиваться в конфронтации и трения, выгодные нашим противникам, надо умело пройти по тонкой грани, при- держиваясь "золотой середины", как завещал Азербайджану общенациональный лидер Гейдар Алиев. Бесспорно, мир на Кавказе зависит от того, сможем ли мы общими усилиями вести конструктивный диалог. Сегодня необходимо договариваться между собой, преодолевая стереотипы. Для этого у наших стран есть все возможности и все условия. Важно только укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество. Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что "...наши отношения мы характеризуем как отношения между стратегическими партнёрами, соседями и добрыми друзьями. Визиты, подписанные документы, а также обмен мнениями и переговоры, которые мы проводим – яркое свидетельство динамичного, эффективного и позитивного развития наших отношений. Мы эти отношения очень ценим, и я уверен, что будущее развитие наших связей по всем направлениям будет таким же эффективным, как и то, что было достигнуто до сегодняшнего дня».

Пожалуй, эти слова главы азербайджанского государства способны заменить десятки дипломатических нот. Отрадно, что в последние годы политика наших стран стала ещё более реалистичной и прагматичной. Совершенно очевидно, что российско-азербайджанские отношения постепенно переходят в плоскость учёта взаимных интересов. Россия и Азербайджан сегодня вполне могут продемонстрировать пример взаимовыгодного партнёрства, построенного на паритетных началах. Такое партнёрство, основанное на взаимном доверии и уважении интересов друг друга, ещё долго будет играть важную роль в развитии региональных процессов, а также станет стабилизирующим фактором и залогом безопасности в Кавказско-Каспийском регионе. Успех азербайджано-российского стратегического взаимодействия в XXI в. зависит от того, насколько эффективно наши страны будут использовать широкие возможности высокого уровня политического диалога и укрепления экономического сотрудничества.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии

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