Сегодня в Баку закроют еще несколько дорог

2017-04-04 11:06 | www.apa.az | 3

Сегодня в Баку с 11:00 до вечера движение транспортных средств на дорогах Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога в Сабаильском районе, на улице Ибрагимпаша Дадашова в Бинагадинском районе, а также на дорожных узлах Беюк Шор и Сабунчинской дороге движение транспортных средств будет частично или полностью ограничено в связи с нанесением дорожной разметки.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.