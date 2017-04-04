Спецслужбы Кыргызстана назвали имя вероятного исполнителя теракта в петербургском метро

2017-04-04 11:06 | www.apa.az | 3

Вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин России, выходец из Кыргызстана 22-летний Акбаржон Джалилов.

Как передает АПА со ссылкой на РБК, об этом заявили спецслужбы республики.



Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.



Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов подтвердил, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Кыргызстана.



По его словам, в настоящее время спецслужбы Кыргызстана контактируют и ведут совместную работу со своими российскими коллегами по поводу случившегося в Санкт-Петербурге.​



По ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Кыргызстана в РФ, родственные связи.



