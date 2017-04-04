Поддерживаемая McDonald’s Азербайджан команда по баскетболу в финале

2017-04-04 11:00 | www.oxu.az | 3

Команда НТД по баскетболу, которую поддерживает компания McDonald’s Азербайджан, получила право участия в Лиге республики по баскетболу среди участников подросткового возраста. Первый финал состоится 01.04.2017. Несмотря на сложности и силу команды соперника, команда НТД победила в первой игре со счётом «66-57».

Главный тренер Тахир Бахшалиев отметил:

«В этом году баскетбольная команда НТД, состоящая из подростков, впервые выступила на Чемпионате по баскетболу. Поддержка компании McDonald’s Азербайджан стала для нашей команды большой опорой на чемпионате. Как вам известно, наша команда подала заявку на первенство и это еще не предел. От имени всех участников команды хочу выразить огромную благодарность компании McDonald’s Азербайджан за внимание и поддержку!»

Помимо благотворительных мероприятий, McDonald’s Азербайджан также оказывает систематическую поддержку спорту.

Так, начиная с 1976 года McDonald’s является официальным спонсором по футболу в Олимпийских Играх и других международных спортивных мероприятиях.

«Мы испытываем непревзойденное чувство гордости, поддерживая наших спортсменов и наблюдая их безупречные победы. Мы желаем удачи всем спортсменам Азербайджана, пусть флаг Азербайджана всегда с гордостью развивается на международных спортивных аренах» - отметили в компании.

Э.А.

