TAP обеспечил около 40% прямых иностранных инвестиций в Албанию в 2016 году

2017-04-04 10:56 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend - Инвестиции в Албанию в рамках реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, составили 40 процентов от общего объема прямых иностранных вложений в страну в 2016 году, говорится в статистических данных, опубликованных Центробанком Албании.

Согласно данным Центробанка, в 2016 году объем иностранных инвестиций в Албанию достиг рекордного уровня, составив 983 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в 2015 году. Из этой суммы 369 миллиона евро были инвестированы в страну в рамках реализации проекта ТАР.

Ранее генеральный директор TAP в Албании Шкелгим Бозго сказал, что общий объем инвестиций в Албанию в рамках реализации проекта TAP составит 1,5 миллиардов евро.

Учитывая, что наибольшая часть работ в рамках проекта TAP будет выполнена в 2017 году, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает, что общий объем прямых иностранных инвестиций в Албанию превысит 11 процентов от ВВП в 2017 году.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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