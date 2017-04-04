Объем валютных резервов Центрального банка вырос на 9%

2017-04-04 11:17 | www.apa.az | 3

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 апреля 2017 года составил 4 млрд. 432,7 млн. долларов, что на 9% или 366,9 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 1,45% или 63,4 млн. долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем.