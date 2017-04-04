Лавров заявил о сближении позиций Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху

2017-04-04 11:26 | www.apa.az | 3

Благодаря содействию посредников Баку и Ереван существенно сблизили позиции по решению нагорно-карабахской проблемы, базовые принципы урегулирования в основном согласованы.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Партнерство, основанное на доверии: к 25-летию дипломатических отношений России и Азербайджана», опубликованной газетой «Бакинской рабочий».

«Искренне заинтересованы в том, чтобы в регион вернулись мир и спокойствие, чтобы там перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические обмены. Делаем для этого все возможное. Осуществляем свою посредническую миссию как самостоятельно, так и вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – США и Францией. Благодаря содействию посредников сторонам удалось существенно сблизить позиции по многим спорным моментам. В основном согласованы базовые принципы урегулирования», - подчеркнул Лавров.

При этом Лавров отметил, что Азербайджан и Армения по-разному видят последовательность воплощения в жизнь указанных базовых принципов: «В этой связи наша задача состоит в том, чтобы помочь сторонам найти сбалансированное решение на основе имеющихся наработок. Рассчитываем, что Баку и Ереван смогут проявить политическую волю, готовность к взаимным уступкам. Это необходимо для того, чтобы переговорный процесс был результативным».

По его словам, важным условием движения вперед остаются общее снижение напряженности в зоне конфликта и отказ от попыток силовых методов его решения: «В свою очередь Россия готова поддержать вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения договоренности – выступить вместе с другими посредниками гарантом урегулирования».