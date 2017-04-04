ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 120 раз за сутки

2017-04-04 11:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 121 раз, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селах Чинари, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.