В Ашхабаде на региональном уровне обсудили вопросы содействия Афганистану

2017-04-04 11:04 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - МИД Туркменистана при поддержке ОБСЕ провело в Ашхабаде очередную встречу технических групп по мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» (RI CBM) в рамках Стамбульского процесса по Афганистану, говорится в пресс-релизе ашхабадского офиса ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие страны-участницы Стамбульского процесса, региональные и международные организации. «Стамбульский процесс предлагает единую платформу для обсуждения усилий стран-участниц, направленных на региональное сотрудничество и экономическую интеграцию», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы ашхабадского центра ОБСЕ.

По словам посла, десять лет назад, во время встречи Совета Министров ОБСЕ, государства-участники ОБСЕ признали необходимость устойчивого мира и стабильности в Афганистане для безопасности в регионе ОБСЕ. Повестка дня встречи включала в себя обсуждение осуществляемых региональных энергетических и транспортных проектов.

Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как роль транзитных коридоров в региональной интеграции и региональное энергетическое сотрудничество как фактор устойчивого экономического развития и стабильности. Стамбульский процесс был создан в качестве платформы для регионального диалога и сотрудничества между Афганистаном и соседними странами с целью содействия безопасности, политической и экономической стабильности в регионе. В данный момент Туркменистан совместно с Азербайджаном является сопредседателем региональных технических групп (RI CBM) в рамках Стамбульского процесса.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Туркменистана в своем пресс-релизе сообщает, что Туркменистан, являясь активным участником усилий по оказанию помощи Афганистану, реализует важные инфраструктурные проекты, такие как сооружение газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, строительство железной дороги из Туркменистана в Афганистан, прокладка высоковольтных линий электропередач.

Кроме того, ведется работа по осуществлению проектов по транзитным поставкам электроэнергии по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТУТАП), Туркменистан-Афганистан-Пакистан и ряд других проектов.

(Автор: Гусейн Гасанов)