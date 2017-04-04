В Азербайджане завершена реализация проекта по увеличению эффективности судов

2017-04-04 11:37 | www.apa.az | 3

Завершена реализация проекта Совета Европы и Евросоюза «Поддержка в улучшении подготовки судей, повышении эффективности судов и органов судебного самоуправления в Азербайджане».

Как сообщает АПА, на организованной в связи с этим конференции выступила глава Бакинского офиса Совета Европы Драгана Филиппович. По ее словам, проект реализовывался с 2015 года в условиях сотрудничества с правительственными органами Азербайджана: «Проект финансировал Евросоюз, исполнял Совет Европы совместно с созданной в 2014 году комиссией по эффективности правосудия (CEPEJ). Во время реализации были использованы методы CEPEJ. Целью проекта было обеспечить в судебных органах Азербайджана демократические реформы соответствующие европейским стандартам и повысить эффективность судов. В рамках проекта были проведены многочисленные учения, среди пользователей судами был проведен опрос. Проект был реализован успешно в рамках сотрудничества с 5 пилотными судами. Мы рассматриваем новые возможности сотрудничества, к чему Совет Европы всегда готов».



Глава департамента юстиции и правовой справедливости СЕ Хане Юнкер сказала, что цель проекта – оказывать содействие правительству Азербайджана в деле повышения эффективности судебной системы. Она отметила, что в рамках проекта они работали с Академией юстиции, провели учения для судей.



Начальник управления Министерства юстиции Эльчин Гасымов заявил, что этот проект, направленный на повышение эффективности региональных органов юстиции, является значимым для Азербайджана: «В рамках проекта были подготовлены несколько национальных инструкторов, которые действуют в настоящее время. Обсуждение результатов реализации проекта имеет большое значение. Проект будет способствовать расширению сотрудничества и реализации проектов в новых сферах».