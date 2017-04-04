Гостаможне Туркменистана поручено обеспечить тщательный досмотр транзитных грузов

2017-04-04 11:14 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - На заседании Госсовета по безопасности Туркменистана были рассмотрены меры по укреплению таможенной службы страны, превращающейся в международный перекрёсток транспортно-транзитных коридоров, обеспечению тщательного досмотра грузов, проходящих через границу, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

В частности, была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования методов работы, в том числе за счет использования современных технологий, регулярного проведения для работников контрольно-пропускных пунктов обучающих тренингов и практических занятий.

Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляются промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минудобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)