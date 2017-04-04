В результате взрыва на юго-востоке Турции пострадали военнослужащие

2017-04-04 11:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва на дороге проходящей рядом с горным массивом Габар в провинции Шырнак на юго-востоке Турции, погиб один и получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было подорвано в ходе операции силовиков.

По предварительным данным, за этим инцидентом стоит террористическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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