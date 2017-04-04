Трамп позвонил Путину в связи с терактом в Петербурге

2017-04-04 11:22 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», - сказал Песков.

«Президенты отметили, что терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща», - сообщил пресс-секретарь. По словам Пескова, Путин и Трамп «условились продолжать контакты».

Н.О.