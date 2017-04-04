Азербайджан занял первое место по числу туристов в Грузии

2017-04-04 11:25 | www.oxu.az | 2

В январе-марте этого года Грузию посетили 368 тыс. граждан Азербайджана. Это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, с этим показателем граждане Азербайджана занимают первое место в списке посетивших Грузию иностранцев за первые три месяца этого года.

На втором месте граждане Армении (264 тыс. человек, больше на +15,3%), на третьем – России (236 тыс. человек, меньше на 13,7%), на четвертом месте Иран с 55 тыс. туристов.

В общей сложности в январе-марте Грузию посетили 1,26 млн туристов, что на 11,4% больше чем в аналогичный период 2016 года.

У.А.

