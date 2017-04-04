Miss Top Model Azerbaijan - 2017: Красавицы Азербайджана отметят Всемирный день рок-н-ролла

2017-04-04 11:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 13 апреля в Rich Club (Baku Karting) пройдет полуфинал национального конкурса топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan - 2017, сообщили Trend Life организаторы.

В этот вечер компетентное жюри, учитывая результаты ONLINE голосования, выберет из 12 полуфиналисток - 8 участниц, которые в финале продолжат борьбу за титул «Miss Top Model Azerbaijan». Также, во время мероприятия, гостями будет выбрана «Miss Audience Award» («Мисс зрительских симпатий»).

Гостей вечера ждет презентация новой коллекции дома мод NRGZ by Наргиз Мухтарова. Скрасят этот вечер музыкальным сопровождением артисты лейбла «Resonance Production», а также зажигательные танцы студии «Let`s Dance» под руководством Эмина Гурбанова. В этот день будет также отмечен Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day, 13 апреля) - праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Посетившим мероприятие, от партнера конкурса - службы частного водителя UBER будет предоставлен проко-код бесплатной поездки на сумму до 10 AZN.

Телефон для справок и приобретения билетов: (050) 228 99 91 и (070) 336 00 55 (план зала прилагается).

Стоимость билета 20 AZN. В стоимость включены - welcome-drink.

Url: http://www.misstopmodel.az

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(Автор: Вугар Иманов)