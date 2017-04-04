Погибшая в результате взрыва в петербургском метро Дильбар Алиева не являлась гражданкой Азербайджана (версия 2)

2017-04-04 11:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Погибшая в результате взрыва в петербургском метро Дильбар Алиева не являлась гражданкой Азербайджана, сказал Trend во вторник генеральный консул страны в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

21-летняя Дильбар Алиева – гражданка России, студентка, жила в Санкт-Петербурге, отметил он.

Ранее генконсул подтвердил гибель азербайджанки в результате взрыва в метро.

«Сообщение о гибели Алиевой мы получили ранним утром, в настоящее время едем в больницу», - сказал ранее Trend Гасымов.

По словам генконсула, состояние другого азербайджанца - Заура Велиева, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он пока в больнице.

При взрывах в петербургском метрополитене погибли 11 человек, пострадало около 45, передало ранее РИА Новости со ссылкой на городские власти.

(Автор: Себа Агаева)