Путин запретил денежные переводы в Украину

2017-04-04 11:27 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий денежные переводы в Украину через иностранные платёжные системы.

Как передает Oxu.Az, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятыми поправками предусматривается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российской стороне.

Ранее в Совете Федерации при одобрении данного закона отмечали, что инициатива является ответом на действия Украины, которые «фактически запретили работу российских платёжных систем и переводы из России в Украину».

Н.О.