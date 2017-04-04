В Сальяне мотоциклист попал в ДТП
2017-04-04 11:31 | www.oxu.az | 3
В Сальяне в результате ДТП пострадал человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера вечером в жилом массиве.
40-летний житель Сальяна Эльдfниз Багиров, управляя мотоциклом, потерял управление и врезался в дерево на обочине. Мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен Центральную больницу Сальянского района. После оказания раненому первой медицинской помощи он был помещен в травматологическое отделение.
По факту ведется расследование.