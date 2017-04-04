Иран осуждает теракт в России

2017-04-04 11:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - МИД Ирана осудил теракт совершенный третьего апреля в Санкт-Петербурге.

«Создание атмосферы незащищенности и убийство невинных людей в политических целях является самым худшим преступлением», - сказал официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми, сообщает четвертого апреля государственное телевидение IRINN.

Гасеми также выразил свое сочувствие и соболезнования семьям жертв террористических актов, а также народу и правительству России.

По словам официального представителя иранского МИД пресечение подобных «варварских преступлений» требует международного консенсуса и решительной воли всех правительств и международных организаций.

В понедельник около 14.30 по московскому времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в результате террористического акта пострадало 47 человек, 10 человек скончались.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)