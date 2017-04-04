Gabar Dağı'nda patlama: 3 Şehit, 5 yaralı

2017-04-04 11:53 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 3 asker şehit düştü, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.