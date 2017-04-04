Dolar/TL güne yatay başladı

2017-04-04 11:55 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Güne yatay başlayan dolar/TL, 3,6420 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, dün yurt içinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında 3,6509 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü, önceki kapanışına göre yüzde 0,26 artışla 3,6440'dan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,6420'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 değer kaybıyla 3,8841'den, sterlin/TL ise yüzde 0,46 düşüşle 4,5290'dan işlem görüyor.

Avrupa tarafında, Fransa'da seçim, İngiltere'de Brexit süreci piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,2 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde yükseldi. Dün günü sınırlı yükselişle 1,0674'den tamamlayan avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,13 değer kaybıyla 1,0656 seviyesinden alıcı buluyor.

Güney Afrika'da geçen hafta Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ın görevden alınmasının ardından dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Güney Afrika'nın kredi notunu "BBB-" den yatırım yapılabilir seviyenin altı olan "BB+" seviyesine düşürdü, görünümü de "negatif" olarak belirledi. Güney Afrika randı, karar sonrası dolar karşısındaki gerileyişini sürdürdü. Dolar/rand paritesi, bugün Asya piyasalarında 13,95 ile 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de dün açıklanan inşaat harcamaları verisi şubatta yüzde 0,8 artışla Nisan 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, imalat sanayisine ilişkin veriler mart ayında beklentiler düzeyinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi.