До конца года с баланса МБА будет изъято более 15 млрд. манатов токсичных активов

2017-04-04 12:05 | www.apa.az | 3

Как заявила АПА-Экономикс младший вице-президент Moody`s Investors Service Мария Малюкова, сейчас основной задачей МБА и правительства является расчистка баланса и финансовое оздоровление, в частности улучшение качества активов и капитала для подготовки к дальнейшей приватизации. «Этот процесс, скорее всего, еще продлится до конца текущего года, поэтому вряд ли можно ожидать приватизации МБА в этом году».

Она добавила, что в 2015-2016гг. государственной небанковской кредитной организации «Агракредит» были переданы проблемные активы Международного банка Азербайджана общим объемом 10 млрд. манатов. В текущем году ожидается передача активов еще на 3 млрд. долларов.

Таким образом, по сегодняшнему официальному курсу в этом году планируется изъятие проблемных активов банка на 5,173 млрд. манатов. Как отмечалось выше, до сих пор с баланса МБА изъято 10 млрд. манатов, следовательно до конца года с баланса МБА будет изъято 15,2 млрд. манатов токсичных активов.

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