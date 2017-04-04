В Баку пропал 11-летний мальчик – ФОТО

2017-04-04 11:36 | www.oxu.az | 3

В Баку без вести пропал 11-летний мальчик.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила его мать Эльнара Мамедова.

По словам Э.Мамедовой, живущий на улице Январа Насирова в Наримановском районе столицы 11-летний Агамир Наджафли вчера около 14:00 вышел из дома и не вернулся.

«Агамир один раз выходил из дома без разрешения, и мы с отцом отругали его. Теперь он вновь ушел без разрешения и не вернулся. Мы пока не можем ничего о нем узнать», - сказала Э.Мамедова.

Всех видевших ребенка просьба звонить по телефону (050) 222 19 24.

Э.А.

