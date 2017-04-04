В Баку пропал 11-летний мальчик – ФОТО
2017-04-04 11:36 | www.oxu.az | 3
В Баку без вести пропал 11-летний мальчик.
Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила его мать Эльнара Мамедова.
По словам Э.Мамедовой, живущий на улице Январа Насирова в Наримановском районе столицы 11-летний Агамир Наджафли вчера около 14:00 вышел из дома и не вернулся.
«Агамир один раз выходил из дома без разрешения, и мы с отцом отругали его. Теперь он вновь ушел без разрешения и не вернулся. Мы пока не можем ничего о нем узнать», - сказала Э.Мамедова.
Всех видевших ребенка просьба звонить по телефону (050) 222 19 24.