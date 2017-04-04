Путин о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

2017-04-04 11:40 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и выразил уверенность в том, что развитие стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обеих стран.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее активно развивать стратегическое партнёрство между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Это отвечает коренным интересам граждан наших государств, идёт в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами», - говорится в поздравительном послании В.Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за прошедшие 25 лет сторонам удалось сохранить и развить на новой, межгосударственной основе отношения дружбы и взаимного уважения, традиционно связывающие народы России и Азербайджана.

«Налажен содержательный политический диалог, активное межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Расширяются торгово-экономические, инвестиционные, научно-технические и гуманитарные связи, контакты между институтами гражданского общества. Москва и Баку координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, эффективно взаимодействуют в рамках различных международных структур», - отмечается в послании.

Н.О.