YARAT представляет фильм российского режиссера Эллы Манжеевой "Чайки"

2017-04-04 11:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT 4 апреля в 19.00 состоится презентация полнометражного художественного фильма молодого российского режиссера Эллы Манжеевой "Чайки", сообщает Trend Life. Фильм будет представлен в рамках YARAT Film Klubu. Вход свободный.

Сюжет фильма: Жена рыбака Эльза живет в приморском городе в Калмыкии. Она хочет уйти от мужа, но не решается сделать этот шаг, боясь неизвестности. Обстоятельства складываются так, что ее муж погибает. Смерть мужа заставляет героиню задуматься и пересмотреть свои взгляды на жизнь, счастье, свободу…





Картина отмечена на международных кинофестивалях номинациями.

Режиссер Элла Манжеева: «Мы часто связываем свои беды и неудачи с окружающими нас людьми, перекладывая ответственность на них. Оправдываем таким образом, свою слабость, лень, отсутствие воли, мысли. Но ведь счастье внутри каждого из нас, и только мы сами позволяем себе быть счастливыми, смелыми, свободными или несчастными. Этот фильм об энергии жизни. Остановись. Послушай. Услышь себя и тогда ты услышишь других. Когда время находит свое пространство, наступает невероятное счастье и свобода, свобода души. Мне бы хотелось, чтобы зритель больше доверял самому себе, опираясь на свой неповторимый опыт и характер, чтобы драматургия фильма продолжилась в его сознании, и каждый бы создал свой финал, вынес свою мораль. Создавая этот сюжет, я не пытаюсь донести конкретный смысл или историю, я лишь задаю вопрос. И пусть каждый ответит на него по-своему».

В главных ролях: Евгения Манджиева, Сергей Адьянов, Евгений Сангаджиев, Дмитрий Мукеев, Любовь Убушиева

(Автор: Вугар Иманов)