В Петербурге из супермаркета эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

2017-04-04 11:54 | www.trend.az | 3

Посетителей и работников одного из петербургских супермаркетов экстренно эвакуировали после обнаружения бесхозной сумки, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии.

"Люди были эвакуированы из супермаркета по адресу Бабушкина, 125, из-за сумки, оставленной в камере хранения", — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, после проверки оказалось, что это лишь сумка от ноутбука. Супермаркет работает в штатном режиме.