Преподаватель Стамбульского Университета присоединился к Платформе Мира

2017-04-04 12:17 | www.apa.az | 3

Доктор исторических наук Стамбульского Университета Мехмет Бора Перинчек сделал заявление в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Осознаю необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, уважая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Армении, а также международно-признанных границ обоих государств.

Также понимаю важность выполнения принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Считаю очень важными усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта.

Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянского и азербайджанского народов, сформировавшиеся в результате многовекового мирного сосуществования хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны.

Поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».