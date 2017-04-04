Теракт в Санкт-Петербурге не повлиял на работу азербайджанской полиции

2017-04-04 11:46 | www.oxu.az | 2

Новости о переходе органов внутренних дел республики на усиленный режим работы не соответствуют действительности.

Как передает Oxu.Az, об этом глава пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил АПА, комментируя новость о переходе органов внутренних дел республики на усиленный режим после террористического акта в Санкт-Петербурге.

По словам Э.Захидова, сотрудники полиции продолжают свою работу в обычном порядке.

A.M.

