Взрыв в Турции: Есть жертвы

2017-04-04 11:50 | www.oxu.az | 2

В результате взрыва на дороге, проходящей рядом с горным массивом Габар в провинции Шырнак на юго-востоке Турции, погибли трое и получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщают во вторник турецкие СМИ.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было подорвано в ходе операции силовиков.

По предварительным данным, за этим инцидентом стоит террористическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Н.О.