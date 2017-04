Bakıda Akare Xaricdə Təhsil Sərgisi keçiriləcək (FOTO)

Dünyanın ən böyük təhsil sərgilərindən olan Akare Xaricdə Təhsil Sərgiləri 2017-ci ildə də yoluna tam sürətlə davam edir.

8-9 aprel tarixlərində Bakı Hilton Otelində keçiriləcək Akare Xaricdə Təhsil Sərgisinə xaricdə yüksək səviyəli təhsil almaq istəyən bütün tələbə və valideynlər dəvət olunur. Başda Türkiyə, Almaniya, Amerika, Kanada, Fransa, Letonya, Dubay, Malazya olmaqla, bütün dünyadan universitetlər, liseylər və dil kursları bu sərgidə iştrak edəcək.

Sərgini ziyarət edənlər təmsilçilər ilə üz-üzə görüşmə fürsəti əldə edəcəklər və sərgilərə özəl endirim və təqaüd proqramlarından istifadə şansı qazanacaqlar. Sərgi müddətində təşkil olunacaq seminarlarda isə pusluz iştrak edərək sertifikat almaq şansı qazanacaqlar.

Xaricdə dil təhsili ya da xarici Universitetlər də bakalavr, magistr və MBA proqramları haqqında məlumat almaq üçün Akarenin veb səhifəsindən qeydiyyatdan keçə bilər və ya sərgi girişindən pulsuz dəvətnamə əldə edib sərgiyə daxil ola bilərlər.

Dəvətnamə üçün http://www.akare.com.tr/ səhifəsinə daxil ola bilərsiniz.

2001-ci ildən bu yana Türkiyədə və dünyada keçirdiyi sərgiləri ilə ad qazanan Akare hər il 100.000 - dən çox tələbəni 200- ən çox məktəb və universitetlər ilə görüşdürüb karyera və təhsilin qapılarını tələbələrin üzünə açır.

2017-ci il Akare Azərbaycandakı Təhsil Sərgilərinin Təqvimi

8 Aprel Baki Hilton Otel, 13.00-18.00

9 Aprel Baki Hilton Otel, 13.00-18.00



Sərgidə hansı məktəblər var?

Dünyanın ən qabaqcıl 10 məktəblərindən biri olan John Hopkins Universiteti, Türkiyənin 7 ayrı Universiteti, Almaniyadan bir çox dövlət Universiteti də sərgidə yer alacaq. Buna görə hər bütçəyə uygun hitap edən fərqli məktəblər və fərqli alternativlər ilə Akare Sərgiləri çox geniş bir kütləyə xidmət edir.

11 ölkədən 60-dan çox şirkət sərgidə Azərbaycan tələbələri ilə görüşəcək.

Almaniya

DAAD - German Academic Exchange Service

Amerika

FLS International

ELS Language Centers

· Adelphi University

· Barry Universit

· Bowling Green University

· Case Western Reserve University

· Coastal Carolina University

· Concordia University

· Dominican University

· Eckerd College

· Florida Institute of Technology

· Grand Valley State University

· Indiana University - Purdue University Fort Wayne (IPFW)

· Los Angeles Film School

· Louisiana Tech University

· Middle Tennessee State University

· Northern Illinois University

· Ohio Dominican University

· Oklahoma City University

· Point Park University

· Roger Williams University

· Rutgers University-Camden

· Saint Joseph's University

· Stockton University

· The University of Texas at Dallas

· University of Cincinnati

· University of La Verne

· University of Missouri - St. Louis

· University of New Haven

· University of North Dakota

· University of Wisconsin-Parkside

The Johns Hopkins Carey Business School

Azərbaycan

Azeredu

Azeri Student

American Life

Belorusiya

Belarusian State University

BirləşmişƏrəbƏmirlikləri

HigherEducation.AE

Fransa

Audencia Business School

CampusFrance

IESEG School of Management

Hindistan

VIT University

Kanada

ILSC - International Language Schools of Canada

Vancouver Film School

Guard.me

Latviya

Turiba University

Riga Technical Univeristy, Latvia

University of Latvia

Latvia University of Agriculture

Malayziya

International University of Malaya-Wales (IUMW)

Limkokwing University

Qazaxıstan

Nazarbayev University

Türkiyə

MEF University

Koc University

Nişantasi University

Istanbul Bilgi University

Karabuk University

Yeditepe University

YunusEmreEnstitüsü

Celal Bayar University

Ahi Evran University

Fırat University

Beynəlxalq

EF Education First

Online dəvətnamə alanlar qapıda ilk başta içəri daxil olma haqqına nail olacaqlar. www.a2student.com