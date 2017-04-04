TAP подаст иск против журнала L'Espresso

2017-04-04 11:59 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend – Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, подаст иск против авторов и редактора итальянского еженедельного новостного журнала L'Espresso за ущерб репутации, сказала во вторник Trend директор по коммерческим и внешним связям проекта TAP Ульрике Андре.

Использование слова "мафия" в заголовке новости про TAP в L'Espresso необоснованно и неприемлемо, сказала она, добавив, что консорциум также оставляет за собой право требовать компенсацию.

«TAP последовательно действует в соответствии с итальянскими и европейскими законами и правилами в процессе реализации контрактов и субконтрактов», - сказала она.

Андре напомнила, что ранее TAP представил префектуре Лечче (Италия) документы, которые гарантируют максимальную прозрачность всех работ и мероприятий, проведенных в рамках проекта.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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