В ходе операции на юго-востоке Турции погибли военнослужащие (версия 2)

2017-04-04 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе операции силовиков на дороге, проходящей рядом с горным массивом Габар в провинции Шырнак на юго-востоке Турции, прогремел взрыв, в результате чего погибли трое, получили ранения пятеро военнослужащих турецких ВС, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было подорвано в ходе операции силовиков.

По предварительным данным, за этим инцидентом стоит террористическая организация «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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