Погибшая и раненый в результате теракта в петербургском метро азербайджанцы являются гражданами России

2017-04-04 12:19 | www.apa.az | 3

Об этом московскому бюро АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Солтан Гасымов.

Он сказал, что вчера Дильбар в тяжелом состоянии была доставлена в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.Джанелидзе: «К сожалению, наша соотечественница умерла».

Дипломат отметил, что Д.Алиева была гражданкой России родом из Гянджи.

С.Гасымов сказал, что раненный в результате теракта наш соотечественник Заур Мушвиг оглу Велиев в настоящее время находится в больнице: «Заур Велиев также уроженец Гянджи и гражданин России. Сейчас З.Велиев находится в хирургическом отделении Научно-исследовательского института скорой помощи имени И.Джанелидзе».

Отметим, вчера в петербургском метро произошел теракт. Согласно последней информации, в результате взрыва 11 человек погибли, 51 – получил ранения.