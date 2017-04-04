Moody`s: «Расчистка» банковского сектора Азербайджана продолжится и в этом году

2017-04-04 12:22 | www.apa.az | 3

Как заявила АПА-Экономикс младший вице-президент Moody`s Investors Service Мария Малюкова, азербайджанские банки до сих пор борются с последствиями недавнего кризиса и девальвации валюты. «В частности, главной задачей банков остается работа с проблемной задолженностью: реструктуризация ссуд и взимание проблемных долгов, а также минимизация рисков на случай дальнейшей волатильности курса. Остро стоит вопрос о прибыльности банков до отчислений в резервы на фоне роста неработающих ссуд, снижения кредитования и повышения ставок. Капитал находится на низком уровне под давлением от кредитных потерь и валютных рисков».

Она добавила, что остается на высоком уровне уровень долларизации, в особенности депозитов. «У многих банков сохраняется открытая валютная позиция, что делает их уязвимыми любым валютным колебаниям. Учитывая текущую непростую экономическую ситуацию и сохраняющиеся риски в банковском секторе, в частности плохое качество активов, волатильность валютного курса, слабую прибыльность и давление на капитал, прогноз по сектору остается негативным».