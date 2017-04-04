Android превзошла Windows по числу пользователей

2017-04-04 11:54 | www.oxu.az | 2

Операционная система Android, разрабатываемая в Google, впервые превзошла Windows по количеству интернет-пользователей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, Android сейчас — это самая популярная ОС в мире на компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах вместе взятых.

В марте ею пользовалось 37,93% интернет-пользователей во всем мире, а Windows — 37,91%.

«Это веха в истории технологий и конец эпохи, - сказал глава аналитической компании StatCounter Аодхан Каллен, - Она знаменует конец мирового лидерства Microsoft на рынке ОС, которую компания удерживала с 1980-х. Также она является крупным прорывом для Android, которая всего пять лет назад удерживала лишь 2,4% мирового интернет-рынка».

У.А.

