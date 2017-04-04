Генконсул Азербайджана навестил пострадавшего в петербургском метро азербайджанца

2017-04-04 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге навестил пострадавшего в результате взрыва в петербургском метро азербайджанца Заура Велиева.

Как сообщил во вторник Trend генконсул Султан Гасымов, состояние Велиева оценивается как средней степени тяжести, он идет на поправку.

По его словам, Заур Велиев – гражданин России, родился в Оренбурге.

Ранее генконсул подтвердил Trend гибель в результате взрыва в петербургском метро соотечественницы Дильбар Алиевой.

21-летняя Дильбар Алиева – гражданка России, студентка, жила в Санкт-Петербурге, отметил он.

При взрывах в петербургском метрополитене погибли 11 человек, пострадало около 45, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на городские власти.

(Автор: Себа Агаева)